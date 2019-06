Si avvicina l'estate della rivoluzione per il Barcellona. I catalani si preparano a vivere un calciomercato estremamente complicato, con tante cessioni e tanti nomi nuovi. In uscita ci potrebbe essere anche Nelson Semedo. Il difensore portoghese si è fatto apprezzare per la sua duttilità in una difesa a tre o a quattro. Per questo motivo, non mancano le squadre interessate a lui. La Juventus è stata accostata a Semedo dato che cerca un rinforzo per il dopo Barzagli e per rimpiazzare Joao Cancelo. Secondo il Mundo Deportivo, sul giocatore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Per i bianconeri si prospetta una sfida di mercato piuttosto serrata.