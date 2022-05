Come segnalato dal giornalista esperto di statistiche Giuseppe Pastore, con il gol di Rafael Leao ieri in Milan-Fiorentina - il decimo dell'attaccante portoghese in campionato - resterà la Juventus l'ultima squadra a vincere uno scudetto senza avere giocatori in doppia cifra. I bianconeri ci riuscirono nell'annata 1996-97, quando i capocannonieri della squadra furono Del Piero, Padovano e Vieri tutti a quota 8 gol ciascuno.