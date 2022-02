“Paulo Dybala resta con noi”. I tifosi si sono schierati, in modo piuttosto chiaro. Nella notte di Coppa Italia dell'Allianz Stadium - decisa dall'azione finale di Dusan Vlahovic, ancora una volta - arriva un messaggio chiaro, indirizzato a Paulo Dybala. Gli sono bastati tre minuti per piazzare il colpo mancino del vantaggio, quello utile per mettere in discesa una serata che poi non è stata così semplice... Ma la qualificazione è arrivata e questo è ciò che conta, anche grazie allo stesso Paulo, che al terzo minuto è stato ricoperto d'amore da parte del pubblico dell'Allianz Stadium, con i tifosi che hanno intonato nei suoi confronti alcuni cori. Il loro schieramento nella vicenda rinnovo è chiaro. RESTARE ALLA JUVE - Restare alla Juve è quello che vuole anche lo stesso talento argentino, che aspetta una chiamata da parte del club bianconero per riprendere la trattativa rinnovo, una telenovela infinita arrivata alla fumata bianca lo scorso ottobre per poi essere di nuovo rimessa in discussione. Scontri solo a distanza, sguardi e parole, messaggi mandati a cui non è ancora seguita una presa di posizione ufficiale. Si aspetta un passo indietro ma ufficialmente ancora non c'è stato e la nuova proposta del club vedrà un taglio sulle commissioni principalmente, magari anche una leggera rimodulazione dell'offerta al giocatore da 8 milioni più 2 di bonus, che potrebbero essere 7 di base fissa... Intanto, però, scrive la storia: 112 con la maglia della Juve, è Dybala l'undicesimo marcatore di ogni tempo e a un gol di distanza dalla top ten, a tre da Roberto Baggio. Paulo resta con noi cantano i tifosi, ma adesso bisogna entrare nel vivo.