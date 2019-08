Your browser does not support iframes.

Prima su Dybala per Tuttosport, che riprende le parole di Paratici per quanto riguarda il mercato in uscita della Juventus. Il ds, infatti, ieri ha ammorbidito i toni in confronto del capitolo cessioni, rivalutando anche la posizione dell'argentino nel progetto della Juventus. Così, con il calciomercato che impazza e le offerte che possono arrivare in ogni istante, Dybala prova a giocarsi le sue carte in bianconero. "L'Inter fissa il prezzo di Icardi: 80 milioni" sottotitola sempre il quotidiano torinese, lasciando spazio all'altro argentino al centro dei desideri.