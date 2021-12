Le recenti vicissitudini della società bianconera, tra risultati difficili sul campo e inchiesta sulle plusvalenze, si sono riflettute sul titolo di Borsa della Juve, che nell'ultimo periodo sta andando incontro a un crollo vertiginoso. Oggi, però, questo continuo ribasso vive una giornata di tregua: Juventus chiude questo mercoledì dicembrino in. Pienamente in linea con la performance generale del mercato azionario italiano: indice Ftse Mib a +0,41%.Buone notizie anche per quanto riguarda lo spread Btp Bund, che torna a scendere e si attesta ora su quota 128 punti.