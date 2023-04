Il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile il ricorso della FIGC in merito alla decisione del Tar che aveva permesso alla Juventus di visionare i documenti tra Covisoc e Procura. Gazzetta.it parla della situazione facendo riferimento a come hanno reagito le due parti a questa novità: "Le parti sembrano comunque entrambe parzialmente soddisfatte. La Figc vede l’improcedibilità come la mancata conferma della decisione del Tar che rischiava di compromettere seriamente l’autonomia della giustizia sportivache deciderà appunto sui 15 punti: al di là del contenuto della carta (in cui la Juve non veniva mai citata), la decisione del Consiglio di Stato non va contro quella del Tar e dunque i bianconeri potrebbero far valere il loro mancato diritto ad avere in mano tutti gli elementi per costruire la propria difesa."