Ivan Affibbiato,per le partite della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus: "La vendita dei biglietti sta andando molto bene,Disponibilità di vendita c'è ancora in Curva Ferrovia e qualche residuo in giro per lo stadio. Il massimo a cui puntiamo è attorno ai 38mila, quindi praticamente al sold-out: ci sono ancora 2-3mila biglietti disponibili in Ferrovia. Il grosso della disposizione è solo lì".