Il responsabile del settore giovanile rossoblù Michele Sbravati svela un retroscena di mercato su Paul Pogba: "L'avevo visto giocare in Francia - ha raccontato al Secolo XIX - ero con mia moglie, si è accorta anche lei di quanto fosse forte. Si liberava dal Le Havre per 96mila euro. Andammo a parlargli in una banlieue, ma c'era già il Manchester...". Poi sappiamo tutti com'è finita la storia. Prima United, poi Juve e poi ancora Red Devils e ora a Torino si sogna il ritorno in bianconero del Polpo.