Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Il futuro suo e di Dybala nella Juventus è di difficilissima previsione, gli scenari quest'estate possono essere i più disparati. Oggi il Corriere della Sera ha provato a prendere in considerazione l'ipotesi di una rescissione di contratto di CR7 col club bianconero. Ma per quanto una soluzione del genere libererebbe una bella fetta di monte ingaggi, costituirebbe una grossa minusvalenza. Il prezzo minimo a cui venderlo quest'estate per evitare la voce negativa a bilancio è di 29 milioni di euro, ossia l'attuale credito residuo considerando gli ammortamenti.