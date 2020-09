La Juve e Sami Khedira sono ancora a colloquio per la rescissione del contratto del centrocampista tedesco che resta fermo sulle sue posizioni. L'ex Real Madrid chiede tutti e 6 i milioni dell'ultimo anno di contratto che gli spettano più le due mensilità tagliate a marzo per l'emergenza Covid. La Juve ne offre circa 2. Oggi Pirlo ha parlato della situazione di Khedira in conferenza stampa: "​Sta recuperando da un infortunio, non è ancora completamente a disposizione con la squadra, quando rientrerà vedremo il da farsi".