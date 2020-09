Gonzalo Higuain ha rescisso il contratto con la Juventus, una notizia molto attesa nell'ambiente bianconero. Questa operazione sgrava il monte ingaggi bianconero ma costituisce al contempo una minusvalenza. Ecco quanto comunicato dalla Juve in tal senso: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore." Il club di Agnelli aveva acquistato il Pipita 4 anni fa dal Napoli per 90 milioni di euro, e in queste stagioni l'ha anche girato a Milan e Chelsea in prestiti onerosi.