Oggi festeggia il compleanno, e tutto sommato può dirsi soddisfatto del suo momento alla Juventus. Parliamo di Federico Bernardeschi, che è stabilmente nelle rotazioni di Andrea Pirlo sulle corsie bianconere ma il cui rendimento è deludente da un paio d'anni. Da quell'ottavo di finale di Champions League magnificamente ribaltato con l'Atletico Madrid. Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, Bernardeschi è all'ultima spiaggia per provare a tornare quello di allora.



L'IMPIEGO CONTRO IL PORTO - Nell'ottavo di andata di Champions League di domani sera, potrebbe giocare se non dovessero farcela dal 1' né McKennie né Ramsey.



MERCATO - Ha rifiutato nei mesi scorsi sia il Lione che l'Hertha Berlino, vuole rimanere ancora a Torino. Il suo contratto scade nel 2022 e la Juve non può permettersi di lasciarlo andar via a parametro zero dopo aver investito 40 milioni di euro su di lui nel 2017.