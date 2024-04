Dusan Vlahovic ha parlato della voglia di rimanere a lungo alla Juventus ma per farlo si dovrà trovare un accordo sul rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026. Come riferisce Repubblica, la trattativa per il rinnovo di Vlahovic è una mossa per prolungare l’accordo ma anche per razionalizzare i costi. L’investimento da 90 milioni per mettere le mani sul serbo non ha ancora fruttato quanto ci si aspettasse: la pubalgia, i problemi alla schiena e qualche passaggio a vuoto hanno solo in parte mostrato il potenziale del centravanti. Il futuro è ancora tutto da scrivere.