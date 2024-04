La Repubblica fa un'analisi su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa e la loro importanza per la Juventus. "Ogni volta che Vlahovic e Chiesa segnano entrambi nella stessa partita, il risultato è sempre lo stesso: la Juventus vince. È successo quattro volte in questa stagione, l’ultima delle quali nella semifinale d’andata con la Lazio. Alto, forte di testa, potente Vlahovic, veloce, tecnico, imprevedibile Chiesa Una coppia ben assortita come non si vedeva dai tempi di Dybala e Mandzukic o Higuain: il vero dilemma sarà capire se puntare ancora su di loro o provare la strada del rinnovamento". Chiesa ha infatti un contratto fino al 2025 mentre Vlahovic fino al 2026. Per nessuno dei due ancora è stato raggiunto un accordo.