La Juventus ringrazia Szczesny



I dati di Locatelli

La Juventus ha trovato il gol su calcio piazzato, con un corner di Kostic che ha colpito il palo prima che Gatti lo ribattesse in rete. Questo è stato sufficiente per quasi un'ora, durante la quale la Fiorentina è sembrata praticamente assente. Tuttavia, il costante accontentarsi di una partita noiosa ha portato i bianconeri a uscirne male.Repubblica spiega:La Fiorentina, più per inerzia che altro e con un ritmo più lento rispetto al primo tempo, si è trovata a premere sull'area juventina, costringendo Szczesny a respingere numerosi palloni. La Juve, evidentemente ancora in convalescenza, è rimasta spaventata, mentre i cambi hanno dato energia alla Viola.Solo le dita del portiere polacco hanno evitato un pareggio balordo, quando ha deviato un potente sinistro di Gonzalez contro la traversa. La squadra si è stretta in difesa e nella propria paura, ma è riuscita a resistere, nonostante appena due tiri in porta da entrambe le parti.Il regista della Juventus, Locatelli, ha giocato un numero incredibile di palloni (21) , ma sembrava essere il protagonista di un film senza copione.Vlahovic ha cercato il gol con tenacia e crescente nervosismo, mentre Chiesa è uscito presto senza mai entrare davvero in partita (dopo la sostituzione ha discusso a lungo con Allegri). I due ex viola sono rimasti a secco contro la squadra in cui sono cresciuti.Da ora in poi, tutti avranno altro a cui pensare: laalle sue competizioni, laa come superare finalmente l'angoscia che l'ha accompagnata finora.