Repubblica - Tudor guadagna punti per il futuro: come è cambiata l'idea della Juventus e le ultime su Conte

Tudor resterà alla Juventus?

In pochissimo temposembra aver trovato la quadra sotto tutti gli aspetti, in campo ma soprattutto fuori, nella gestione del gruppo. Tutto è aiutato ovviamente dai risultati, che sono il motore di ogni cosa se sei allaRispetto al 23 marzo, quando il tecnico croato ha ufficialmente preso il posto dila situazione è già un po' cambiata per lui pensando al futuro.Alla Juve, riferisce Repubblica,. Nessuno, si legge, gli ha ancora promesso niente e Tudor stesso sa che senza un posto in Champions non avrà un futuro bianconero, ma anche la qualificazione alla coppa più importante non sarebbe di per sé sufficiente a garantirgli la conferma.

Tudor, Conte e gli altri: la situazione

Tudor ha un contratto fino al termine del Mondiale per Club, con un rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione in Champions ma che il club può "annullare" pagando un'irrisoria cifra. La permanenza dell'allenatore non sarà quindi legata a situazioni contrattuali ma una questione di fiducia, di rapporti, di empatia con l’ambiente intero: se a livello puramente tecnico, scrive il quotidiano, il vero beneficio per la squadra è stato, più che l’arrivo di Tudor, la liberazione pura e semplice da Thiago Motta, èE ci sta riuscendo.Ed è un po' cambiata anche la prospettiva della Juventus. Un mese fa, aggiunge Repubblica, il club "aveva l’idea di prendere per l’anno prossimo un allenatore di vaglia, già pratico di coppe e di campioni.che non ha ancora dato garanzie al Napoli. Tudor era considerato solamente un traghettatore, ma in tre settimane ha dato qualche scossetta all’ago della bilancia, spostandolo dalla sua parte, anche se chiaramente Giuntoli continua a tenere d’occhio i big della panchina, in Italia e all’estero".Mettendo sul tavolo Tudor con gli altri possibili candidati, oltre al lavoro di questi mesi come base di partenza per programmare la prossima stagione, il croato ha un altro vantaggio:quelli che hanno già vinto.