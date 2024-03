Igor Tudor è stato vicino a diventare l'allenatore della Juventus in due occasioni. La prima fu nell'anno in cui era collaboratore di Andrea Pirlo. "A quattro giornate dalla fine fu a un niente da venire promosso alla guida della squadra. Pirlo scampò all’esonero vincendo rocambolescamente a Udine", riferisce Repubblica. In quei mesi torinesi il croato guadagnò la considerazione di molti all’interno del club, e nell’estate scorsa fu il candidato unico alla sostituzione di Allegri, che però non venne sostituito. Tudor s’era liberato dal Marsiglia, rinunciando a un anno di contratto, per presentarsi alla Juve, ma il vento poi ha fatto un altro giro.