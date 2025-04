Repubblica - Tra Conte e il Napoli è finita? 'Con De Laurentiis il progetto non è più condiviso'

Getty Images

Conte-Napoli: è finita?

Dopo le parole alla vigilia diche già avevano acceso l'allarme, ne sono arrivate altre da parte di Antonio Conte a caldo dopo il successo in campionato. Dichiarazioni ancora più forti e che segnano una spaccatura evidente. Non si tratta quindi più di un semplice sfogo ma di un pensiero che il tecnico culla evidentemente da tempo, più profondo della frustrazione legata all'ennesimo infortunio (quello di David Neres) ma che mette in serio bilico il suo futuro al Napoli.C'è, come riferisce Repubblica, il pericolo concreto che tra un mese e mezzo avanzi l'ipotesi di un addio anticipato nonostante Conte abbia altri due anni di contratto. "La luna di miele conè finita da ormai diverso tempo", si legge, "nessuna crepa nel rapporto personale che continua ad essere solido e di reciproca stima ma qualcosa si è rotto nel rapporto professionale, non sarà facile trovare un punto di intesa, il progetto ha smesso di essere condiviso con la stessa visione. Dall'inizio di febbraio De Laurentiis e Conte marciano su bilanci paralleli".

La svolta - negativa - è stata il mercato di gennaio. La società non ha pensato di alzare la posta dopo la cessione diperché il piano era tornare in Champions e il risanamento societario, non la lotta per il titolo. All'esterno non c'è stata la stessa percezione e l'ambiente legittimamente si è messo a sognare di rivincere lo scudetto dopo due anni."Non sono stupido se non ci sono i mezzi necessari per fare questo", ha detto a proposito il tecnico. Conte , aggiunge il quotidiano, ha avuto la percezione di trovarsi da solo con il cerino in mano. Con questi presupposti gli riesce difficile guardare al futuro, ha messo le carte in tavola e adesso la palla passa nelle mani del Presidente.