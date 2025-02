Repubblica Torino - Vlahovic silenzioso e riflessivo dopo il goal di Kolo Muani: la scena

AFP or licensors



La reazione di Vlahovic al goal di Kolo Muani

Da una parte, sempre più trascinatore della Juventus, dall'altrache è rimasto fuori per tutta la partita contro il Como nonostante il risultato in parità fino a pochi minuti dalla fine."Vlahovic è in piena crisi, un momento che il gol nella partita contro l’Empoli non è riuscito a invertire: ieri sera, dopo il gol del “rivale”, passateci il termine, è stato inquadrato silenzioso e riflessivo dalle telecamere della tv. Per tutta la ripresa è rimasto seduto in panchina, senza scaldarsi e senza che Motta gli indicasse di iniziare a farlo per farsi trovare pronto ad entrare, nonostante la Juventus fosse in difficoltà in attacco", scrive Repubblica Torino sulla situazione dell'attaccante serbo.