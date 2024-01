Koopmeiners alla Juve, è possibile?

"Resta aperta la strada che porta a Samardzic mentre gli atalantini Ederson e Koopmeiners sembrano inavvicinabili a gennaio", questo quanto riferisce la Repubblica Torino. La Juve lavora per rinforzare il centrocampo anche se in questa sessione di mercato dovrà muoversi sulle opportunità non avendo grandi disponibilità economiche. Il grande investimento sarà poi fatto in estate e in questo caso, soprattutto Koopmeiners resta un obiettivo concreto.Il centrocampista dell'Atalanta, è valutato dai 40 milioni in su, motivo per cui al momento è impossibile per la Juve avviare anche solo una trattativa. Tutto però sarà diverso in estate, quando la società avrà più disponibilità economiche. Koopmeiners è in cima alla lista per la prossima stagione.