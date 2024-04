La sfida tra due ex: Allegri contro Pioli

L'edizione odierna di Repubblica traccia un profilo di Juve e Milan, ormai agli sgoccioli con i rispettivi allenatori. Cosa si profila all'orizzonte per i due club? Forse le ombre di- si legge -, che laavrebbe strappato via al Milan, e di Conte, che è stato un avversario spesso spettrale per Allegri, oltre che suo predecessore (un confronto costante), e ora potrebbe privare Pioli proprio del Napoli.Oppure, chissà, potrebbe approdare al Milan.si prepara ad affrontare, avendolo già battuto 15 volte su 22 incontri. I numeri indicano che la Juventus ha il peggiore attacco tra le prime sei in classifica (con ben 17 reti in meno del Milan): solo il 10% di efficacia nel convertire i tiri in gol.Inoltre, i due allenatori sono entrambi ex giocatori: Pioli ha condiviso il campo con Platini ed era presente in tribuna nella tragica notte dell'Heysel, mentre Allegri, durante il suo periodo rossonero, ha vissuto sia la vittoria dello scudetto che l'esonero, tra alti e bassi, discese audaci e risalite (seppur poche).