Superlega, qual è la posizione della Juventus

Il Napoli ha pareggiato 1-1 nell'andata degli ottavi di Champions League. Ad assistere alla partita c'era anche Bernd Reichart, il ceo di A22, la società che porta avanti il progetto Superlega. Era accanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Reichart, dopo aver incontrato l'ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha appuntamenti con almeno altri tre club di Serie A. Come riferisce Repubblica, è presto per dire se il Napoli vorrà esserci o no ma ieri De Laurentiis avrà ritrovato l'ottimismo dopo che nelle ore precedenti aveva detto al presidente del Barcellona, Laporta, che la formula della Superlega non lo convince.La Juventus, dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea che ha aperto alla possibilità di creazione di nuovi tornei, ha scelto una posizione neutrale, non rilasciando comunicati. Il presidente Gianluca Ferrero, subentrato ad Andrea Agnelli nel gennaio del 2023, ha adottato una linea improntata al "low profile". Questo può essere interpretato come un tentativo di ricucire i rapporti con la Figc e l'UEFA, specialmente dopo le conseguenze delle azioni intraprese sotto la presidenza di Agnelli, come l'esclusione dalle coppe internazionali.