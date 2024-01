Supercoppa, Juve e Milan assenti: la delusione dei sauditi

Juve, assist della Supercoppa: possibile il sorpasso all'Inter

Questa sera toccherà a Napoli e Fiorentina dare inizio al nuovo formato dellacon quattro partecipanti. Domani, l'altra semifinale tra Inter e Lazio. Tutto pronto a Riad, luogo scelto dopo tante polemiche anche degli ultimi mesi per disputare la competizione. Una Supercoppa però poco "super", almeno per i sauditi, delusi dall'assenza di Juve e Milan.Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti arabi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio "al posto di, riferisce Repubblica. Quasi fosse uno sgarbo. E' toccato all'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, ringraziando poi il paese che ospiterà il torneo per 4 dei prossimi 6 anni.La Juve, guarda cosa succede a Riad non tanto per lo "stupore" che ha suscitato l'assenza dei bianconeri ma perché la Supercoppa ha dato un assist importante a MassimilianoLa Juve vincendo contro il Lecce sarebbe sicura di essere prima per almeno una settimana visto che l'Inter salterà il turno di campionato. Superando anche l'Empoli successivamente, i bianconeri si presenterebbero allo scontro diretto davanti.