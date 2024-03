Durante l'assemblea di Lega in programma venerdì, i club saranno chiamati a votare per le modalità di organizzazione dellache si giocherà anche l'anno prossimo in Arabia Saudita. Su questo frontehanno già le idee chiare: secondo La Repubblica, entrambe le due società sono pronte a schierarsi per il ritorno alla, eliminando il format della Final Four che invece piace alle medio-piccole che potrebbero ricevere una piccola parte dei 32 milioni di euro complessivi. La Juventus, ad ogni modo, si dovrebbe aggrappare alla Coppa Italia per poter tornare a giocare la competizione in caso di gara unica.