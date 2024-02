Il futuro di Allegri alla Juventus: le ultime

difende il suo operato e stabilisce chiaramente gli obiettivi della. La priorità assoluta è tornare in Champions League, non considerato come un obiettivo minimo ma come l'obiettivo stesso.Come scrive Repubblica, nonostante le critiche e il momento di crisi attuale, Allegri ritiene che la squadra sia in linea con le aspettative, se non addirittura oltre. La pressione e le critiche sono parte integrante della realtà bianconera, e il tecnico ammette di apprezzare questa sfida."Allegri gioca in difesa. Ma del suo lavoro, questa volta", scrive il quotidiano.Quanto al futuro, Allegri desidera fissare dei punti fermi, tra cui il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La qualificazione alla Champions League richiede almeno 70 punti in campionato, e con 16 punti ancora da conquistare in 13 partite, Allegri vede questo obiettivo come raggiungibile senza particolari difficoltà.Tuttavia, fa notare che la Juventus non ha mai vinto tre scudetti di fila, eccezion fatta per il periodo di Carcano e il recente dominio di nove titoli consecutivi, che distorcono la percezione della normalità. Questo sottolinea la costante ricerca di successo e l'importanza di non dare nulla per scontato nel mondo del calcio.Per il quotidiano, "(la valorizzazione dei giovani, in sostanza) che gli è stato affidato? Ha due paraventi con i quali ripararsi, al momento: il contratto in corso fino al 2025 e l’urgenza di attenzioni che il momento delicato richiede".Appuntamento nell'immediato post partita di Juventus-Frosinone con L'Osservatorio Romano. Marcello Chirico, Cristiano Corbo e Antonio Romano vi racconteranno tutte le ultime sensazioni, emozioni e notizie della partita.