Oggi insi è discusso della possibilità di modificare la Serie A da 20 squadre a 18. ( QUI le decisioni) Alla fine nelle votazioni erano soltanto quattro i club favorevoli a questo cambiamento: Juventus, Milan, Inter e Roma. Le altre squadre invece erano irremovibili. Aurelio, presidente del Napoli, come riferisce La Repubblica, addirittura ha anche invitato il presidente Lorenzoa disertare il tavolo per le riforme convocato per domani in Federcalcio, e in cui la Lega presenterà il suo ambiziosissimo e articolatissimo programma.Sulla posizione di Beppecome consigliere di Lega invece non c'è il massimo consenso, in quanto, non ci sarebbe un rappresentante delle 14 squadre contrarie al cambiamento. Vorrebbero un rappresentante delle "medio-piccole". Anche se al momento la posizione dell'os dell'Inter come consigliere di Lega è salda.