Ne ha scritto l'edizione odierna di Repubblica: la scelta della Juve di tagliare gli stipendi da un lato ha infastidito gli altri club, costretti a fare altrettanto prima o dopo (meglio dopo). Ma al momento nessuno vuole ammetterlo. Dall’altro ha spiazzato i calciatori dell’intera Serie A: rifiutarsi di accettare i tagli diventa ora più difficile.



CASO PER CASO - Rinviato il tavolo fra Lega e Assocalciatori, i rapporti fra calciatori e società saranno regolati caso per caso. Se non si giocherà più, gli stipendi da marzo a giugno saranno congelati, poi si vedrà: a raccontarlo è la Lega Serie A. Alcuni presidenti, comprensibilmente senza far proclami, si sono spinti oltre. Il Genoa non paga i tesserati da gennaio, la Sampdoria e il Torino non hanno versato febbraio, quando pure ancora si giocava.