"La Juve invece ha dato fondo solamente alla carica nervosa, alimentata da una partita fatta male, da un gioco un po’ stizzoso e un po’ stizzito e da una delusione pesante che ha indotto Pirlo a prendere il primo alibi a portata di mano e a mescolarlo al sospetto". Questo, il commento di Repubblica sulla partita di ieri. Per il quotidiano, "la Juve l’ha giocata con sufficienza, come se fosse convinta che sarebbe bastato il minimo per vincerla come se fosse convinta che sarebbe bastato il minimo per vincerla, senza mai le antenne veramente dritte e con il retropensiero di tenersi da parte qualcosa per dopo, cioè per la Champions. Ne capitano di partite così, incastrate. Il Napoli ha vinto con un calcio elementare, nelle condizioni in cui era non poteva proporre nulla di diverso: ha lottato, sbuffato, faticato, barcollato, sbagliato (mamma mia quanti palloni ha perso Bakayoko) ma tutto quello che aveva da dare l’ha dato. Non era molto ma è stato abbastanza".