Come racconta Fulvio Bianchi su Repubblica, Spadafora potrebbe trovare terreno fertile per le 'partite in chiaro': l'obiettivo è quello di evitare assembramenti nei bar. "Diretta Gol andrebbe su Tv8, canale in chiaro "satellite" di Sky che con l'esclusiva della F1 a Monza aveva fatto un ottimo ascolto (oltre 4 milioni 50 mila spettatori medi, circa 6 milioni 815 mila spettatori unici, 26,59% di share). Con i gol in chiaro Tv8 farebbe il record. Ma in quali giorni si potrebbero vedere le immagini? Non, come detto, quando ci sono gare singole: niente posticipo del sabato sera (potrebbe essere Bologna-Juve alla ripresa) e posticipo della domenica (sicuramente Atalanta-Lazio, quarta contro seconda). Quindi, Diretta Gol riservata alle partite infrasettimanali del mercoledì (4-5 gare) e per quelle delle 19.30 della domenica (3 gare). Meglio di niente, come detto - le sue parole -. Gli slot delle 17.15 e delle 21.45 saranno riservati alle gare singole. Insomma, non è certo il derby d'Italia, Juve-Inter, in chiaro (chissà quanto avrebbe fatto d'ascolto) ma qualche immagine si potrà comunque vedere, evitando così assembramenti nei bar, quello che giustamente Spadafora vuole scongiurare".