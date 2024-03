Le indagini e la possibile sanzione

La sede diè stata soggetta a perquisizioni da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Tra gli indagati figurano l'amministratore delegato del club rossonero,, il suo predecessore Ivan Gazidis e due individui residenti in Lussemburgo. Oltre alla sede in via Aldo Rossi, le abitazioni dei quattro indagati sono state perquisite.Le indagini condotte dal pm Giovanni Polizzi si concentrano sull'ipotesi che i soggetti indagati abbiano nascosto il reale proprietario del Milan. Si sospetta che abbiano ostacolato l'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, non comunicando alla Figc i reali titolari della società durante l'Operazione RedBird. Secondo l'inchiesta,Si ipotizza che la vendita sia stata simulata e che la reale proprietà sia stata nascosta.Nei mesi precedenti, la procura di Milano aveva avviato indagini legate al trasferimento della maggioranza delle quote del Milan.