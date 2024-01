faranno il loro ritorno domenica prossima a San Siro, ma contro l'Inter la Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Milik. Kean, nonostante l'infortunio, si trasferirà all'Atletico durante la settimana e oggi affronterà le visite mediche a Madrid. Allegri si trova in una situazione di scarse risorse, ma non percepisce carenze nella sua rosa juventina: è soddisfatto dei 21 giocatori attuali (oltre a De Sciglio e Djalò, ancora in convalescenza) e non desidera aggiungerne altri, poiché ritiene gli equilibri interni più importanti del rischio di trovarti con poche opzioni. I suoi dirigenti gli hanno suggerito di prendere comunque un centrocampista, per precauzione nel caso qualcuno si infortuni a febbraio.