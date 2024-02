In casa Juventus i dubbi su Massimilianocrescono. C'è divisione in casa bianconera per capire quale sarà il futuro del tecnico livornese. Stando a quanto scrive oggi La Repubblica nel corso del mese di marzo la società ed il tecnico avranno un incontro chiarificatore per stabilire il futuro dell'allenatore. Qualora si prendesse la decisione di separarsi da Max Allegri la dirigenza della Vecchia Signora andrebbe dritta su, attuale tecnico del Bologna che moto piace alla dirigenza della Juventus. Decisione che verrà presa nel corso del prossimo mese.