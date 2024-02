In queste ultime tre partite,. Dopo mesi di lavoro eccellente su una squadra che ha ammesso essere "costruita con tanti giocatori con poca esperienza per vincere il campionato", sembra essersi incartato quando il livello di forma e determinazione è sceso, o forse quando ha incontrato qualche difficoltà inaspettata, come scrive Repubblica.Contro l', ha reagito all'espulsione discegliendo la prudenza, rinunciando al rischio di perdere piuttosto che cercare attivamente di vincere, accontentandosi di un punto forse trascurabile. A San Siro, ha affrontato l, riconoscendo il divario di qualità e evitando di sfidare l'avversario con la necessaria audacia per tentare un'impresa quasi impossibile, o almeno provarci.Contro l, solitamente abile nell'interpretare le esigenze della partita,: dopo l'intervallo ha cambiato modulo, passando al 4-3-3 con un terzino,, schierato come ala; ha rimossodalla fascia sinistra, dove stava facendo bene; ha tardato a sostituire undisastroso; ha accostato aun altro giocatore bravo nel gioco aereo,, senza però includere il miglior crossatore della squadra,, e ha rimosso, uno dei migliori in campo.