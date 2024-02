È un'immagine abbastanza desolante quella emersa ieri dallo stadio Bentegodi, dove i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in una partita che doveva essere vinta senza scuse, dopo altri tre turni che avevano coinciso con un pareggio e due sconfitte. Nemmeno Massimiliano, già nel mirino di recente per scelte discutibili, ha saputo dare una scossa ai suoi, sorprendendo ancora in negativo con decisioni poco convincenti soprattutto al momento di effettuare i cambi."Non ho messoconperché gli equilibri sono importanti, avevo la sensazione che potessero farci altri gol" ha spiegato nel post partita il tecnico, "calando - scrive La Repubblica - un velo sulla più confusa delle partite, sui moduli cambiati, sulle posizioni mescolate (Andreaha fatto ala, mezzala e seconda punta, mai il terzino)". Discutibile anche la scelta di non puntare fino in fondo sul tridente, testato solo per pochi minuti prima che Kenanvenisse sostituito anzitempo. L’idea, quindi, è proprio quella di un disorientamento generale. "Dobbiamo resettare tutto", ora più che mai.