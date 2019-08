Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da definire. Lo scambio con il Manchester United per Romelu Lukaku è a un passo, ma manca la decisiva volontà della Joya prima di poter definire concluso l'affare. Il terzo incomodo tra le parti, secondo quanto riportato da La Repubblica, si chiama Inter. Il quotidiano scrive che Beppe Marotta, ex direttore generale bianconero oggi amministratore delegato nerazzurro, sta spingendo Dybala a rifiutare il trasferimento in Inghilterra e a promettersi all'Inter. In quel caso, sul piatto ci sarebbe senza dubbio anche Mauro Icardi.