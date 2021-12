Titola così la Repubblica, che nell'editoriale della sezione bolognese, racconta la gara tra Juventus e Bologna di ieri sera. Così: "Mai vista la Juve giocare così male negli ultimi dieci anni. Ma non è bastato vedere il Bologna giocare meglio delle ultime due perse con Fiorentina e Torino per vederlo raccattare almeno un pareggio contro la Signora. E quando ricapita? Quanti altri decenni dovranno aspettare i tifosi rossoblù per togliersi lo sfizio di batterli, se non ci vanno vicini (colpevolmente) neanche quando gli invisi bianconeri per un’ora faticano a fare due passaggi di fila e si difendono peggio del Venezia?".