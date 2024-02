"Siamo all'assurdo, sono passati sei anni dall'episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita tra Inter e Juventus. Come come si fa?", si chiede l'ex arbitro Piero, intervistato da Repubblica. Lui è stato l'arbitro di quel famoso Juve-Inter del 1998, la partita del contatto Iuliano-Ronaldo, per intenderci. "Io l'anno dopo nonostante la bufera arbitrai l'Inter in partite importanti, Evidentemente da questo punto di vista siamo addirittura tornati indietro"."Orsato è uno dei migliori arbitri al mondo, il migliore direttore di gara italiano, possibile che non ci sia modo di affidargli Inter-Juve?"SITUAZIONE SENZA SENSO - "Il governo del sistema arbitrale dovrebbe imporsi con i club e con il pubblico. Dovrebbe anche provare a parlare con lo stesso Orsato per tranquillizzarlo, se ha qualche timore. L'Inter negli ultimi anni l'ha arbitrata, tanto vale allora assegnaergli anche le gare con i bianconeri. Sarebbe un bel segnale. Invece continua questa situazione senza senso".RONALDO-IULIANO - "L'ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l'attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiato fallo in attacco, l'azione si sarebbe fermata e non ci sarebbero state tante polemiche.""Fu dura, per me e la mia famiglia. Io, i miei figli e mia moglie subimmo insulti e disprezzo, senza ragione. Quell'episodio danneggiò la mia carriera dopo il ritiro"."Ci siamo incontrati qualche volta. Un uomo intelligente, col gusto della battuta. Può piacere o no, ma è la sua indole".