Nella giornata di oggi si è deciso che la Serie A rimarrà a 20 squadre e non a 18 come da richiesta di alcuni club ( QUI le decisioni dell'assemblea odierna). La Repubblica però spiega che in realtà c'è una condizione per cui la Serie A può ancora cambiare. Se si tenessee passasse la rimozione del diritto d’intesa, sarebbe sufficiente il 50% più uno dei voti in assemblea, la Figc potrebbe avere una strada spianata verso la modifica del format. Proprio quello che le altre 14 squadre vogliono evitare, pronte per questo a diffidare la Figc dal convocare l’assemblea: il mandato ai legali è già stato dato. Il prossimo passo dello scontro interno alla Lega Calcio.