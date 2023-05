A fine stagione la Juventus potrebbe chiedere a Massimilianole dimissioni così da risparmiare sul suo ingaggio. Questo è quando riferisce oggi La Repubblica. La risoluzione contrattuale è possibile. Almeno una parte della società sarebbe orientata a sollevare l'attuale tecnico della Juventus dal suo compito. Nonostante Max continui a ribadire la sua volontà di restare in bianconero la sua posizione non è così salda.A fine campionato, quindi, la Juventus potrebbe chiedere ad Allegri un gesto di generosità nei confronti del club rassegnando le dimissioni che eviterebbero alla società di corrispondere all'allenatore quanto dovuto per i restanti due anni di contratto. Sul nome del sostituto sembra sempre esserci Igor Tudor in pole ma prima si deve concludere questa stagione e poi sarà valutato il futuro di Max Allegri.