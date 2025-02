Repubblica - La Juve ha preso un goal dilettantesco

AFP via Getty Images

Como-Juventus, l'analisi del goal subito dai bianconeri

Altro goal preso dallahe nelle ultime 10 partite solo una volta è riuscita a tenere la porta inviolata, ovvero contro il Milan. E la rete concessa al Como è stato molto grave per il momento (mancavano pochi secondi all'intervallo) e per come è nata l'azione e poi si è conclusa.Proprio sul goal subito si sofferma l'edizione odierna di Repubblica: "L’opera di contenimento ha smesso di funzionare e la Juve ha preso un gol dilettantesco, tra il piglio distratto con cui Koopmeiners a tempo scaduto è stato bruciato da Cutrone e l’amnesia collettiva sul cross, spiovuto verso tre giocatori del Como soli soletti nell’area: tra loro Diao, che ha segnato di testa".