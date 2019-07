L'Inter non sta seguendo da vicino Sergej Milinkovic-Savic. Lo assicura La Repubblica, che sottolinea che, nonostante il club nerazzurro sia alla ricerca di un grande nome per completare il proprio centrocampo, la richiesta di almeno 80 milioni di euro da parte della Lazio è ritenuta troppo alta. La Juventus, invece, non molla il centrocampista serba e lavora con Claudio Lotito, al pari di Manchester United in Premier League e Paris Saint-Germain in Ligue 1.