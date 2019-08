Potrebbe esserci un cambio di prospettiva dell'ultima ora in casa Juventus, per quanto riguarda le cessioni a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Sami Khedira sta convincendo Maurizio Sarri in queste prime settimane insieme in bianconero e potrebbe "salvarsi" dalla cessione, mettendo in automatico Blaise Matuidi sulla lista dei partenti. Matudi ha richieste da Monaco e Paris Saint-Germain in Francia. Khedira, invece, anche grazie al gol di ieri sera contro l'Atletico Madrid, può restare in bianconero.