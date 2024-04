Il campionato deve ancora finire ma il mercato degli allenatori è entrato nel vivo e si aspettano tanti cambiamenti per la prossima stagione. Uno tra i tecnici che può cambiare panchina è Raffaele Palladino, che piace alla Fiorentina e al Bologna. Gli emiliani stanno valutando anche altri tecnici — in particolare Farioli del Nizza - come successore di Thiago Motta, riferisce Repubblica. Quest'ultimo infatti, che ha il contratto in scadenza a giugno, è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus al posto di Massimiliano Allegri.