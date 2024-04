Laavrebbe individuato in Riccardoil rinforzo ideale per la retroguardia bianconera nella prossima stagione. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi La Repubblica ci sono due ostacoli che la Vecchia Signora dovrebbe superare per arrivare al difensore classe 2002 del Bologna. Il primo sarebbe la volontà del Bologna di cederlo, infatti, qualora arrivassero in Europa i rossoblù potrebbero anche decidere di non privarsene. Il secondo sarebbe la concorrenza: il Napoli infatti sarebbe in forte pressing sul giocatore. Certo è che alla Juventus piace molto e non vorrà farselo scappare.