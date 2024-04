Lasi sta muovendo sulle tracce di un sostituto per Ciro Immobile nella prossima stagione. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica sono già partiti i primi contatti con il Genoa per Matteo. L'attaccante dei rossoblù e della Nazionale è stato accostato negli ultimi mesi anche alla Juventus come rinforzo per il reparto offensivo. I contatti tra Lazio e Genoa però sono già partiti. Con il club ligure che valuta il centravanti circa 25 milioni. Tutto aperto ma al momento sembra possa essere il sostituto ideale di Ciro Immobile nella Lazio.