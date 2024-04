"Nel vuoto generale (appena due tiri in porta per parte), la cosa più grottesca è il numero di palloni giocati dal regista della Juventus,: 21. È il regista di un film senza copione". Scrive così l'edizione odierna de La Repubblica, sollevando un tema già emerso ieri sera nella conferenza stampa successiva al match contro la: ancora una volta il classe 1998 azzurro non ha convinto, contribuendo a quel 25% di possesso palla che ha rappresentato il record negativo dei bianconeri nel secondo triennio di Massimiliano Allegri in panchina.