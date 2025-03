Repubblica - Juventus, la vera novità del post-mottismo è Yildiz

2024 Getty Images

Cosa è cambiato tra la Juventus di Tudor e quella di Thiago Motta

Senza cambiamenti rivoluzionari ma già impattanti a livello di modulo e nella ricerca di alcune giocate.Non per forza migliore in tutti gli aspetti, ma vincente, e questo non è poco, anzi, è tutto in questo momento.Ma c osa è cambiato rispetto alla Juve con Thiago Motta? "La Juventus è ora una squadra malaticcia, quindi già migliore rispetto a quella vuota e depressa che aveva indotto il cambio dell’allenatore", scrive Repubblica, che aggiunge: "Se Tudor sarà la cura è ancora presto per dirlo, però intanto ha tirato giù una medicina che è qualcosa di più di un placebo, anche se la sensazione è che questi calciatori, più che guarirli, bisogna convincerli: di essere sani, e certe volte di essere calciatori".

L'effetto di Tudor su Yildiz



Juventus più verticale

In concreto, Tudor ha avuto certamente effetto suche, si legge, "con Thiago Motta s’era appiattito in una strana malinconia: avrà saputo toccargli delle corde interiori, ma bisogna anche dire che gli ha ritoccato la posizione, piazzandolo più centrale e più vicino a Vlahovic.In generale, se pur con difficoltà e non in maniera fluida, si è comunque vista un poco più di verticalità, o semplicemente meno orizzontalità, e senz’altro uno spirito diverso, anche se la squadra resta contagiata dalla paura.Troppe poche volte è accaduto nei mesi passati. "Mentalmente vincere 1-0 può essere meglio", a proposito di questo ha detto Tudor nel post partita.