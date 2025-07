Repubblica - Juventus e Inter pensano ad un clamoroso scambio: Nico Gonzalez per Frattesi

Sono giorni caldissimi in chiave calciomercato, con la Juventus che sta recitando un ruolo da protagonista. Dopo aver definito la trattativa per acquisire a titolo definitivo Francisco Conceicao , ecco che i bianconeri vogliono spingere sull'acceleratore per quanto riguarda Jadon Sancho dal Manchester United. Ma attenzione a cosa potrebbe svilupparsi sul fronte mercato interno.Secondo quanto riferito da Repubblica. infatti, Juventus e Inter potrebbero dare vita ad un clamoroso quanto inaspettato asse di mercato che vedrebbe protagonisti bianconeri e nerazzurri. Nelle menti delle due società starebbe prendendo corpo la clamorosa idea di imbastire uno scambio alla pari tra due giocatori che, dunque, potrebbero scambiarsi le maglie sulla tratta Torino-Milano.

Scambio Nico Gonzalez-Frattesi?

Juventus e Inter, secondo quanto riferisce Repubblica, starebbero pensando ad un clamoroso scambio:in nerazzurro ea Torino. L'argentino classe 1998 piace molto a Chivu per via della sua duttilità tattica, e potrebbe sbarcare a Milano proprio in cambio del centrocampista classe 1999 della nazionale azzurra, molto gradito ai bianconeri. I due giocatori, tra l'altro, hanno una valutazione del cartellino simile (sui 30 milioni di euro), cosa che potrebbe agevolare lo scambio alla pari.