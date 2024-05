Nell’allenamento di ieri, riferisce Repubblica, il clima è stato sereno, rilassato ma produttivo: senza conferenza stampa è praticamente saltata la presentazione del nuovo allenatore mentre nel video diffuso dalla Juventus per raccontare l’andamento della seduta non si è sentita la voce di Montero. Una scelta dettata dalla voglia di concentrare l’attenzione sul campo, sulla partita che vale il terzo posto, sull’esordio in panchina di Montero che, dopo il pareggio di sabato con la Primavera contro il Frosinone, da ieri è completamente immerso nella sua nuova avventura di due partite.