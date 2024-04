Juventus, i cambi hanno salvato Allegri

. La rimonta di Tudor - si legge su Repubblica - si è fermata quando la panchina juventina ha scacciato gli spettri negli ultimi minuti, dopo la paura. Anche perché il piano della Juventus allegriana — trincerarsi e ripartire, la cosa che sa far meglio — era chiaro, ma è stato presto mandato a ramengo da Castellanos in gol contro un Alex Sandro ormai scoraggiante e dalla mossa di Tudor, che ha messo un colpitore di testa molto forte della zona di uno che nel fondamentale non eccelle. Poi la Juve ha anche reagito, costruendo una bella occasione per Vlahovic, e restando nei duelli e nell'intensità della partita. Fino al secondo gol, preso in avvio di secondo tempo. Quello ha fatto barcollare la Juve, come sempre in difficoltà quando la gara alza i toni invece di adagiarsi nel piattume che predilige.E' stata una Juventus con tanti errori, dei singoli come Danilo e Bremer che hanno sempre fatto acqua, ma anche nella coralità e nella maggiore solidità della Lazio, che ha provocato nella Juve dei traballamenti che stavano facendo infuriare i tifosi, in aperta e sonora contestazione, e innervosire i giocatori. Poi sono arrivati i cambi, decisivi. Da qualche cappello - si legge - Allegri deve ancora avere qualche coniglio da estrarre: uscito persino Vlahovic, una rabbiosa anima in pena senza passaggi buoni e con troppi laziali addosso, le riserve hanno costruito l’azione che ha tolto la Juve da una situazione che sarebbe stata catastrofica, se si fosse fatta eliminare così. E invece Weah ha dato finalmente un senso al suo ingaggio, finora incomprensibile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.